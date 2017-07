Indigestió al PSC per l'aprovació del CGE a la reforma del Parlament per lectura única

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

6 de juliol de 2017, 18.59 h







#4





Veiam, MARIONETA MARIcONETA Albertu Caguetesneses, la PPobra PPalurda PPaPPanates i PPatosa franquista:





Ja sé que tu no ets un hipòcrita, i si em dius "QUERIDO" és perquè de debò "me quieres"





Però, PPalurdeta: COM T'HE DE DIR QUE A MI ELS CULS DE MARICONETA MAI NO M'HAN AGRADAT NI MAI M'AGRADARAN??





T'hauria de fer un DIBUIX per a que arribis a entendre-ho?







A més , no solament perds el temps sinó que QUEDES EN RIDÍCUL DAVANT DE TOTHOM, perquè si bé un HOMOSEXUAL... Llegir més