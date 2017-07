Confirmat: Zaragoza (PSC) va pagar i encarregar gravació de la Camarga

Última actualització Divendres, 7 de juliol de 2017 05:05 h

Un fet que directe!cat va explicar fa molt de temps i afirma la implicació dels socialistes en el cas. Sánchez Camacho no sabia que era gravada.

Confirmat: L'exdetectiu de l'agència Método3 Julián Peribáñez ha assegurat aquest dijous que la gravació de la Camarga on es podia sentir Alicia Sánchez Camacho i Victòria Álvarez, ex del fill de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va ser un encàrrec del socialista José Zaragoza i que ell mateix va pagar. Per tant, es confirmaria la versió que sempre ha donat directe!cat i que, a més, la popular no sabia que era gravada.

La gravació de la Camarga, Peribáñez ha aportat el sumari sencer, segons el qual es desprèn que la gravació va ser encarregada per l'exsecretari d'Organització del PSC José Zaragoza, pagada pel partit i desconeguda per part d'Alícia Sánchez Camacho. Així, en un correu intern de Método3 es diu que el client ha quedat "content", en masculí, i en la factura es va cobrar la feina que va fer Peribáñez de fotografiar la interlocutora de Sánchez Camacho, Victoria Álvarez, per tal d'identificar-la. A més, ha assegurat que va ser Marco qui va filtrar la conversa a la premsa per tal de "tapar" l'escàndol que suposava la declaració d'Álvarez a la policia espanyola denunciant suposades corrupteles de Jordi Pujol Ferrusola.



Marco i Zaragoza van mentir a la comissió parlamentaria



José Zaragoza, doncs, hauria mentit en la comissió parlamentària quan va dir que no coneixia a Francisco Marco ni a cap treballador, excepte Elisenda Villena, amiga seva i germana d'una treballadora del PSC. Va explicar que el PSC només va encarregar tres feines a l'agència de detectius: dos 'escombrats' per detectar micròfons, un dels quals a les dependències del PSC a la Diputació de Barcelona, i una auditoria de seguretat a la seu central del partit al carrer Nicaragua de Barcelona.



Francisco Marco, també hauria mentit, ja que l'exdirector de Método 3 va repetir i reiterar que no tenia cap relació comercial amb ell. La gravació, doncs, va suposar la traïció de Zaragoza a Camacho (que havien mantingut una relació sentimental), ja que si la popular hagués sabut que estava sent gravada no hauria dit certes coses tan íntimes. El text íntegre en forma de novel·la



El directe!cat va rebre la transcripció i està publicada en format "novel·la", però està escapçada en el moment en què Sánchez-Camacho malparla d'un ministre del PP. La filtració de la gravació és la torna de Fernández Díaz a l'expresidenta del PPC per les seves paraules i la indiscreció de dir-li a un oponent polític com Zaragoza la cita de la Camarga amb Victória Álvarez, que sense cap dubte la fa caure en desgràcia.

