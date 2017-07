Última actualització Dijous, 6 de juliol de 2017 20:10 h

Plantofada descomunal a Twitter

Mastegot dels èpics dins del món ecosocialista. El perfil de El Verds a Catalunya ha endinyat una plantofada descomunal, de les que fan mal i es recordaran, a Joan Coscubiela. El motiu, la resposta a un tuit enllaçant una notícia de El Periódico.



Joan Coscubiela aprofitava una notícia que ha ressonat avui sobre que la direcció de Podemos a Madrid estaria maquinant una possible jugada per desbancar Albano Dante com a líder de la formació lila a Madrid per no oposar-se al referèndum i, tal vegada, per no haver acceptat anar amb la confluència d'esquerres que Ada Colau i Xavier Domènech estan manegant.

Davant del seu tuit, Els Verds de Catalunya li han perpetrat un revés a dues mans colossal: "Ni tens vergonya ni la coneixes. Els vells lluitadors del PSUC que passaren per les presons franquistes vomiten a les tombes en veure't".





Ni tens vergonya ni la coneixes. Els vells lluitadors del PSUC que passaren per les presons franquistes vomiten a les tombes en veure't — Els Verds. Catalunya (@VerdsCatalunya) 6 de juliol de 2017

