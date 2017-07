Última actualització Divendres, 7 de juliol de 2017 05:00 h

Ho vam avançar, de moment les clavegueres de l’Estat Espanyol han guanyat la partida, els comuns no es mullen pel referèndum i carreguen contra el govern català

ACN Barcelona .- La coordinadora nacional de Catalunya en Comú (CatComú) es reunirà dissabte a Terrassa per fixar el posicionament dels comuns de cara l'1-O. Un dels documents que s'hi debatran és a proposta de l'executiva. Segons ha avançat TV3 i han confirmat els comuns, la direcció avisa que el procés és una "fugida cap endavant del Govern" des del 27-S, que "en reduir els espais de pluralisme" no convida "una part significativa" de la societat a l'1-O. Per això, amb la informació que tenen els comuns des de les presentacions de la llei del referèndum, l'equip de Xavi Domènech avisa que el referèndum que ha anunciat el Govern per la tardor no és el que Catalunya "mereix i necessita a fi de solucionar de forma definitiva el seu futur polític". Així, i en línia amb les declaracions dels darrers dies, la direcció dels comuns proposa al seu esborrany donar suport a "aquelles mobilitzacions que facin avançar el dret a decidir". "És evident que s'està parlant de l'1-O i de totes les convocatòries lligades al context polític", ha apuntat els comuns en un comunicat.

Després de setmanes de debat al territori, el comunicat insisteix que el document no reflecteix el posicionament definitiu de Catalunya en Comú ja que aquest document, que ha elaborat l'executiva, pot rebre canvis durant la jornada de dissabte a Terrassa en una reunió de la coordinadora nacional, on s'han presentat "diversos documents" fruit de les discussions a les vegueries.En qualsevol cas, però, el text de l'executiva per ara va en línia amb les declaracions dels darrers dies i avisa que entenen el procés com una "fugida endavant" del Govern perquè van interpretar "erròniament" els resultats del 27-S, cosa que "han anat deixat cada vegada més gent enrere i ha anat reduït els espais de debat i de pluralisme". "Aquest fet ha comportat que una part significativa de la població catalana no se senti convidada a participar a l'1-O", afirma el text.Per això i després de reunions amb el Govern i de la informació del 4 de juliol, la direcció dels comuns constata: "Aquest no és el referèndum que Catalunya mereix i necessita, a fi de solucionar de forma definitiva el seu futur polític". Ara bé, entenen "lògic" que sectors de la població vulguin participar a l’1 d’Octubre "enfront l’immobilisme" del Partit Popular. Per això insisteixen que donaran suport a les mobilitzacions que facin avançar el dret a decidir. El comunicat dels comuns d'aquest dijous considera que "és evident que s'està parlant de l'1-O i de totes les convocatòries lligades al context polític".