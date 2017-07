El front d'esquerres que vol Catalunya en Comú amb ERC penja d'un fil

Última actualització Divendres, 7 de juliol de 2017 09:50 h

Des de la victòria d'Ada Colau a les eleccions municipals a Barcelona que a poc a poc s'ha anat articulant un escenari d'aproximació entre els comuns i Esquerra Republicana. L'objectiu és, a llarg termini, fer possible un govern d'esquerres a Catalunya en els primers anys de la República catalana per consolidar un model polític hegemònic.

Aquest projecte, que es podia i es pot intuir en algunes declaracions de diferents líders de les dues formacions durant aquests últims mesos d'ERC i Catalunya en Comú, ara mateix penja d'un fil i frega la fractura. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, en un debat amb el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i la diputada de la CUP al parlament, Anna Gabriel, a la Universitat Progressista d'Estiu a Catalunya, ha avisat que no es pot projectar un govern d'esquerres "sense tenir present l'oportunitat que avui tenim en les nostres mans" per reblar que no es pot dilatar el debat social per no abraçar el referèndum de l'1 d'octubre.

Una discrepància que comparteix el líder d'ERC a Madrid, Joan Tardà, que mitjançant el seu compte de Twitter va avisar que "si es confirma que Ada Colau i companys deixen no participar" en el referèndum, la "fractura emocional" entre la gent d'esquerres "durarà molt".