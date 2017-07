[Vídeo] Un ciutadà li etziba a Domènech les raons més contudents per votar l'1-O

Última actualització Divendres, 7 de juliol de 2017 11:50 h

"Vull ser ciutadà d'una república, no súbdit d'una monarquia imposada per la dictadura"

El cicle de conferències de la Universitat Progressista d'Estiu a Catalunya d'aquest any està més calent que mai amb el referèndum a pocs mesos, un dels exemples més clars és el que s'ha donat en el debat que varen mantenir la secretària general d'ERC, Marta Rovira, el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i la diputada de la CUP al parlament, Anna Gabriel.

En el torn de preguntes, un dels assistents va aprofitar la seva intervenció per etzibar contra Xavier Domènech les seves contradiccions a l'hora de defensar el dret a decidir amb la seva negativa a donar ple suport al referèndum de l'1 d'octubre. Durant la intervenció, l'home manifesta que el dret a l'autodeterminació és un dret democràtic que tenen les nacionalitats, "i Catalunya és una nació i ha d'exercir aquest dret democràtic com la llibertat d'expressió, manifestació i organització", per distingir les dues postures que es plantegen per a l'1-O, "davant els que volen votar i els que no volen votar, jo votaré i ho faré des d'una posició internacionalista sense ser crossa del PDeCAT", argument que xoca frontalment amb la discursiva dels comuns, que acusen la CUP de donar ales als exconvergents.

A mesura que avançava el to augmentava, "a més de resoldre el tema de la democràcia això és lligar-ho a les mesures polítiques i econòmiques per als sectors més colpejats per la política neoliberal, vull ser ciutadà d'una República, no súbdit d'una monarquia imposada per una monarquia". La intervenció va acabar amb l'aplaudiment de la sala i amb un Xavier Domènech visiblement contrariat, prenent notes per no fer front a una realitat que per al seu partit és incòmode.

