Bernat Dedéu demana a Colau okupar l'Ajuntament per protestar a favor del referèndum

Última actualització Divendres, 7 de juliol de 2017 13:30 h

"Sens ha tornat del sistema la tia"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El filòsof i opinador Bernat Dedéu ha fet un dur article on amb un to carregat d'ironia i fina mala llet, carrega contra Ada Colau i la seva posició dels comuns de cara el referèndum de l'1 d'octubre. Dedéu, escriu el text com si estigués parlant amb ella directament i la tracta de 'tia' usant una mena de llenguatge pijo-progre tan característic dels comuns.

Bernat Dedéu, a El Nacional, es mostra del tota aclaparat en conèixer que Ada Colau "no vol cedir els espais municipals perquè la gent voti aquest octubre" i creu que "hi hem de fer alguna cosa". El filòsof es lamenta: "jo em pensava que era dels nostres" perquè "l'alcaldessa havia fet d'okupa quan anava contra les empreses de telefonia i havia fet escratxes per tot allò de les hipoteques". Dedeu es lamenta que ara "fer-se l'orni quan es tracta que la gent voti lliurement, tu".

Així, doncs, li proposa anar a l'ajuntament a ocupar-lo vestit d'abella perquè "perquè se n'adoni que no es pot estar amb la gent que diu que això del referèndum no val per res i que el vot dels catalans no conta una merda".

"Que no se'n recorda, aquesta noia, de quan era activista?" Li etziba Dedéu per acabar sentenciant: "aquests polítics són tots iguals: primer es manifesten i es fan els alternatius, però després quan són al poder tots es tornen el mateix que els altres".

L'última pregunta és més demolidora: "Com és possible que aquesta paia ens animés tant a desobeir i que ara s'acolloneixi contra el govern del PP? Tia, si fins i tot els seus electors volen votar!".

Notícies relacionades