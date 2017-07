Puigdemont: “Estem a punt per assumir els impostos que encara passen per l’agència tributària espanyola”

7 de juliol de 2017, 18.06 h

#30 Luisn quan no te arguments en comptes de callar per no fer més el ridícul, tira de la seva hemeròteca.



I així és com els feixistes volen fer creure que tenen raó a base d'amenaçes, manipulacions, distorssió, etc-.... realment molt patètic. Luisn noi, que ja no cola la teva cantarella