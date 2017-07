MarcaEspaña La solució tercermundista del president de Correos per fer passar la calor

Última actualització Divendres, 7 de juliol de 2017 19:30 h

Costa Nuin insta els funcionaris a fabricar un ventall de paper per suportar l'onada de calor i posa a la seva disposició un paquet de folis

El vell continent sempre han tingut clar que Europa comença els Pirineus. Si tot va com és d'esperar, aviat començarà després de l'Ebre. De moment, però, motius no en falten a la #MarcaEspaña per tenir tan mala imatge. Un exemple més s'ha donat a l'empresa pública espanyola Correos, on el seu president, Javir Costa Nuin ha instat els funcionaris a fabricar un ventall de paper per suportar l'onada de calor i posa a la seva disposició un paquet de folis.

La #MarcaEspaña es supera cada vegada. Javier Cuesta Nuin, president de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Segons explica el digital extaconfidencial.com, el passat 27 de juny, la subdirecció de Promoción de Salud de Correos emetia una nota informativa on s'informava els treballadors que "s'havia contactat amb la conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid per a sol·licitar informació sobre les mesures proposades contra la calor en els Col·legis". I, després d'una "fructífera reunió i amb la informació rebuda", va decidir implantar una mesura "molt innovadora": que els treballadors facin amb les seves pròpies mans fora de l'horari de feina un ventall de paper. Cada oficina disposarà d'un paquet de folis per a confeccions els vanos. I encara que sembli mentida, la informació acaba dient: "Una vegada més la Dirección de Correos ha posat tots els recursos necessaris per vetllar per la seguretat dels treballadors i la salut dels treballadors".

Les prioritats de la despesa, un escàndol

El mateix mitjà citat recull algunes de les despeses més sonades que ha dut a terme Cuesta Nin: 90.750 euros en rellotges pels treballadors que es jubilen aquest 2017, la confecció de 240.000 segells de Rocío Jurado (d'un cost de 0,57 per segell) o 27.830 euros per a executar una sèrie d'actuacions a les sales del Centre de Directius de Correus, segurament per a posar-hi un aire condicionat.

