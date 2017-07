Última actualització Divendres, 7 de juliol de 2017 18:30 h

Els líders de Podemos s'alineen així amb el nacionalisme espanyol

Podemos es va erigir com els representants de la nova política, però abracen el boicot contra el referèndum de la mateixa manera que ho fan PP, PSOE i C's. Totalment desconnectats del procés català, estan promocionant una insurrecció contra el líder de Podem, Dante Fachín, pel seu suport a la votació, ara aposten per quedar-se a casa l'1-O.

Els revolucionaris del segle XXI són aquells que es queden a casa quan les urnes s'enfronten al sistema que les vol censurar pic.twitter.com/o2leoACeyO — Joan Solé (@JoanSole_) 7 de juliol de 2017

El pronunciament d'Iglesias i Echenique arriba en un moment clau, aquest cap de setmana Catalunya en Comú farà oficial el seu posicionament de cara al referèndum, que tot apunta que anirà en la mateixa línia: no és el referèndum que es mereix el país.Malgrat l'aferrissada defensa que van fer del referèndum grec, que fou convocat amb només una setmana de marge i saltant-se articles de la comissió de Venècia, com és el de l'aprovació d'una llei amb el marge d'un any que tant recriminen ara que no complirà el Parlament de Catalunya, els podemites fan oficial el boicot en un moment on les bases comencen a desconnectar de les cúpules del partit, més interessades en les estratègies polítiques que no pas per donar veu al 80% dels catalans que vol votar.