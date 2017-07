El mastegot de Rufián als comuns amb un vídeo de Xosé Manuel Beiras

Última actualització Divendres, 7 de juliol de 2017 20:30 h

El líder gallec diu que Catalunya en Comú no pot dubtar en recolzar el referèndum

Gabriel Rufián ha usat un recent vídeo del líder gallec, l'històric del BNG, Xosé Manuel Beiras, per tirar per terra la posició del partit d'Ada Colau i Xavier Domènech sobre el referèndum de l'1 d'octubre. Amb la passió i vehemència del líder gallec, Beiras s'exalta i afirma que els comuns no poden dubtar ni un segon en recolzar la votació com a única via de ruptura amb l'Estat monàrquic imposat.

"Els independentistes són la via per trencar el sistema i l'Estat monàrquic imposat". Així ho afirma Beiras i per tant se'ls ha de recolzar. "La lucha de classes es conjuga amb els sobiranistes i serveix per acabar amb la tirania de l'Estat".El gallec assegura que el referèndum "s'ha de fer de totes totes" perquè si es fa "és una h`postia monumental contra l'oligarquia". Així doncs, explica que "no s'han de tenir dubtes perquè no posaran els tancs al carrer" ja que opina que no poden. Així, de manera màximament explícita, diu que "En Comú Podem no pot tenir dubtes".El vídeo l'ha penjat al seu perfil el diputat a Madrid per Esquerra, Gabriel Rufián, i ha etiquetat als principals líders del partit de Podemos, Xavier Domènech, Pablo Echenique i Pablo Iglesias.