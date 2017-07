Synera Barcelona Barcelona

8 de juliol de 2017, 18.23 h

CONVOCAR EL REFERÈNDUM NO SOLAMENT NO ESTÀ PROHIBIT PER LA LLEI, SINÓ QUE ÉS UNA OBLIGACIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL. PROU MENTIDES!



ARA, PERÒ, HI HA UNA LLEI "AD HOC". L'ESTAT ESPANYOL NO POT INCOMPLIR LA LLEI D'AVANS I D'ARA.



El dret a la lliure determinació, és de ius cogens, és a dir, és a dir, està recollit al nivell més alt de les lleis internacionals que han de ser obeïdes sempre.



Aquest dret està ben ancorat a la Carta de les Nacions Unides i en l’article 1 del Pacte Inte... Llegir més