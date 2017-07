Les urnes treuen de polleguera PP, PSOE i Catalunya en Comú

Última actualització Dissabte, 8 de juliol de 2017 20:15 h

La presidenta socialista reclama intentar "per tots els mitjans evitar arribar a l'1-O sense haver demostrat tota la capacitat de diàleg"

ACN Mataró .- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha urgit al govern espanyol a prendre "iniciatives polítiques" per impedir el referèndum a Catalunya i ha avisat que si l'executiu de Rajoy no les pren, "les prendrà el PSOE en el Parlament". Narbona ha fet aquestes declaracions des de Mataró, abans de participar a l'escola d'estiu del PSC. La presidenta socialista ha reclamat mesures que "han faltat aquests anys" per intentar "per tots els mitjans evitar arribar a l'1-O sense haver demostrat tota la capacitat de diàleg". "Estem convençuts que tenim la capacitat de reconduir aquesta situació, que fa massa temps que està a la deriva", ha afirmat Narbona.

"La nostra posició és clara: el referèndum es planteja des de la il·legalitat" i "no ens mourem ni un mil·límetre de la nostra posició", ha assegurat Cristina Narbona. En aquest sentit, la presidenta del PSOE s'ha mostrat convençuda de què "la majoria de ciutadans de Catalunya no volen que arribi aquest moment", en referència a l'1-O.ACN Barcelona .- El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat aquest dissabte que el referèndum anunciat per la Generalitat per a l'1-O "no té el suport de ningú a la comunitat internacional". Rajoy ho ha dit en una roda de premsa a la cimera del G-20 a Hamburg. El cap de l'executiu espanyol ha reiterat que no autoritzarà el referèndum perquè "és absolutament il·legal" i ha demanat "una mica de sentit comú" en persones que "estan fent molt de mal" i generant "divisió" a Catalunya. Rajoy no ha concretat quines mesures té previst aplicar per impedir el referèndum però ha dit que no farà "res" que no li "permeti la llei", a diferència –ha dit- del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.Rajoy s'ha referit a la reunió que va mantenir amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i ha confiat que "la sintonia es mantingui" i "l'acord general" sobre Catalunya pugui continuar en el futur. Tot i això, Rajoy no ha donat cap pista sobre les iniciatives que seguirà el seu govern per intentar impedir el referèndum. "No sóc capaç de fer qualsevol cosa, al contrari del que fa Puigdemont", ha dit, i ha assegurat que el que faci serà el que li "permeti la llei" per garantir els interessos de "la majoria dels catalans" i l'interès general.