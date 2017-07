Dures crítiques de Llach als comuns

Última actualització Diumenge, 9 de juliol de 2017 12:10 h

Assegura que l'ambigüitat dels comuns vers el referèndum és "una estafa o engany semàntic de la seva funció social"

Encara que el diputat de Junts Pel Sí Lluís Llach no tira la tovallola vers la participació dels comuns al Referèndum, en una entrevista a RAC1 s’ha mostrat decebut pel fet que una força transformadora d’esquerres jugui amb l’ambigüitat. “Fa temps que no entenc res, en aquests moment cabdals una força com la seva no pot quedar-se al marge”, ha dit Llach que ha recordat que dins els comuns hi ha gent molt activa per la independència i les bases poc a poc tindran motius per definir-se.

Llach considera que la postura dels comuns vers el referèndum és la puta i la Ramoneta versió comuns i alerta que això no és nou, “tota la historia de l’Herrera i ICV amb el 9-N ja era un precedent de tot això”. Llach ha dit que esperava que l’arribada dels comuns volia dir una altra cosai ha criticat “l’absurditat” que una força transformadora com els comuns, hereva del 15-M, digui que participaran en les mobilitzacions però que no és vinculant. També els ha recordat que com sempre s’ha dit des de les forces catalanistes progressistes no, hi ha alliberament social sense alliberament nacional i ara és l’hora de la praxis. Llach ha considerat que ara cal que ells vagin fent “la seva escudella” i que ja s’ho faran, i “si venen els rebrem amb els braços oberts” i sinó a respectar.Llach ha recordat que dins els comuns hi ha bases molt sanes i que l’avançament de les circumstàncies els faran pronunciar. Llach s'ha mostrat convençut que l'1-O hi haurà Referèndum malgrat les dificultats i entrebancs i qu el'Estat espanyol haurà de ser responsable davant el món dels seus actes.