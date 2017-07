Última actualització Diumenge, 9 de juliol de 2017 18:45 h

La presidenta de la cambra catalana lamenta que el govern espanyol pretengui que la Mesa "censuri iniciatives legislatives"

ACN Barcelona .- La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha denunciat aquest diumenge "la persecució judicial" contra els càrrecs electes sobiranistes davant la comissió política de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), que es reuneix a Luxemburg. Forcadell ha assegurat que el Parlament viu una situació "insòlita" amb les querelles contra els cinc membres sobiranistes de la Mesa i ha acusat el govern espanyol i de voler que la Mesa "censuri iniciatives legislatives dels diputats i prohibeixi debats parlamentaris". "Una exigència que ens hem negat a complir per preservar la sobirania parlamentària, la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i el dret d'iniciativa dels diputats", ha assegurat Forcadell davant de representants d'una trentena de Parlaments, entre els quals el francès, el canadenc i el quebequès.

Més enllà del seu cas, Forcadell ha exposat també la condemna contra l'expresident Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs pel procés participatiu del 9-N així com els més de 350 processos judicials contra alcaldes i regidors. "Aquesta és la resposta del govern espanyol a la majoria de la ciutadania de Catalunya, que demana celebrar un referèndum d'autodeterminació", ha conclòs.Forcadell també participarà a la comissió d'afers parlamentaris, en què es debatrà sobre deontologia i els codis d'ètica dels parlaments de l'espai francòfon, i en el debat de la comissió política sobre despenalització del cànnabis des de la perspectiva pública, en què exposarà l'aprovació al Parlament de la Llei de les associacions de consumidors de cànnabis, impulsada per una iniciativa legislativa popular. I aquest dimarts intervindrà a l'Assemblea Plenària, en el marc del debat 'Diversitat lingüística, diversitat cultural, identitat(s)'.L'Assemblea, en la qual hi ha representats de parlaments estatals i subestatals d'arreu del món, se celebrarà al Centre de Congressos europeu de Luxemburg els propers 10 i 11 de juliol. El Parlament forma part de l'APF des del 2008. La cambra catalana va integrar-se aleshores a l'Assemblea, com a observador permanent. L'APF representa 83 parlaments: 52 membres de ple dret, 14 membres associats i 17 observadors permanents. A mitjans de maig, Forcadell ja va participar a la Conferència de Presidents de la Regió Europa de l'entitat, que es va dur a terme a Budapest.Carme Forcadell s'ha reunit aquest diumenge amb el president de l'Assemblea Nacional del Quebec, Jacques Chagnon, actual vicepresident de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF). Segons ha informat el Parlament, han acordat reprendre el conveni que van signar les dues cambres legislatives l'any 2002 amb l'objectiu de "desenvolupar una política de cooperació" considerant "les similituds entre Catalunya i el Quebec". Els presidents també han parlat de la situació política que es viu als dos països.