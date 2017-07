La deriva col•laboracionista de El Periódico

Última actualització Dilluns, 10 de juliol de 2017 05:00 h

Posa preu als membres i alts càrrecs del Govern en un article que indigna a molts usuaris de les xarxes socials. La deriva del seu director, Enric Hernández, se supera cada dia.

La capçalera del Grupo Zeta, la més beneficiada per les ajudes rebudes per la premsa catalana (Generalitat, DIBA i Ajuntament de Barcelona) es troba en plena deriva unionista criminalitzant l'independentisme. En l'edició d'ahir El Periódico publicava un article on mostrava el patrimoni del president, els seus consellers i alts càrrecs del Govern, dades que són públiques, però el diari les utilitza per posar preu al cap de cadascun dels responsables de la celebració del referèndum, suggerint les multes que podrien rebre en cas de ser condemnats. Les xarxes socials han esclatat contra el diari i l'intent d'intimidar els membres del govern català.

Cap empresa en la situació econòmica de l'editora d'El Periódico podria seguir activa, milers de petites empreses i autònoms que tenen petits deutes amb hisenda i la Seguretat Social es veuen obligades cada any a tancar. Però El Periódico gaudeix de l'excepcionalitat de l'Operació Catalunya i gaudeix de la complicitat de les mateixes clavegueres de l'Estat.El deute milionari de l'empresa editora del diari el fa inviable, però la seva deriva unionista semblant a la caverna mediàtica espanyola l'està salvant del tancament, com a mínim mentre els hi serveixi per aturar el procés independentista.Els diners rebuts de l'Estat o la pacificació dels seus deutes provoquen la deriva del diari. Passa quelcom semblant amb els diners que rep de l'Ajuntament d'Ada Colau, el diari viu millor ara que amb en Trias o Hereu, el que ha provocat silencis mediàtics significatius. Colau no ha rebut cap semàfor vermell per la vaga del metro i sí que ha rebut elogis per la seva ambigüitat respecte del procés independentista.Comença a ser hora que es produeixi un replantejament dels diners de la publicitat institucional, pagar perquè t'insultin és difícil d'entendre.