El secretari general de Podem es deixa d'ambigüitats i afirma que és un debat per la democràcia

Quasi han coincidit informativament, pocs minuts després de l'entrevista a RAC1 del líder de Catalunya en Comú i diputat al Congreso dels diputats, Xavier Domènech, el secretari general de Podem, Albano Dante Fachín ha passat per Els Matins de TV3 per exhibir una claredat fins ara absent en el discurs del món comú.

Dante Fachín durant l'entrevista a Els Matins de TV3 © TV3 Comparteix Tweet

Fachín considera que "lamentablement" el referèndum que "podríem i voldríem hauria de ser normal i reconegut" no és possible per, insistir en "lamentablement", que aquesta situació no és possible per culpa del Partit Popular. En aquest sentit, el líder de Podem considera que "la millor manera" de fer saber als catalans que no es volen "sotmetre" és anant a les urnes, tot i que "potser" no és la solució definitiva.

Pocs minuts després que Domènech fes visible els càlculs electorals de Catalunya en Comú a l'hora de marcar una posició clara amb el referèndum, que consideren el referèndum com una "mobilització" i no com una votació vinculant i posposa decidir si cridaran a la participació, Fachín ha reblat que els que vénen de fer ocupacions per defensar la sanitat i l'habitatge "entenem" que "cal" anar a votar: "els dos grans blocs que existeixen a Catalunya són el del 80% dels catalans que creuen que cal donar veu a la gent i un altre on hi ha el Partit Popular":

Qüestionat sobre quin serà el seu vot, el líder de la força lila considera que aquest "no és el problema", el problema és "si podem o no podem votar": "No sóc independentista, votaré que 'No' tot i que no crec en el full de ruta, però no permetré que el Partit Popular em digui què puc fer i què no puc fer. El 2 d'octubre ningú podrà mirar a un altre costat si hi ha una mobilització massiva".