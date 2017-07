El Domènech més incòmode es veu acorralat per la seva ambigütitat a RAC1

Última actualització Dilluns, 10 de juliol de 2017 10:15 h

El líder de Catalunya en Comú tira de contradiccions per justificar la seva postura en el referèndum

La postura fixada per Catalunya en Comú que fixa l'1-O com una "mobilització" i no com a referèndum vinculant, a més de posposar decidir si cridaran a la participació, és un gran maldecap per la direcció que a l'hora de justificar aquest posicionament genera un seguit de contradiccions amb les quals s'acaba acorralat i incòmode.

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha viscut en primera persona aquesta sensació durant l'entrevista d'aquest matí a El Món a RAC1 on les contradiccions han estat una tònica molt habituals. Domènech, que ha començat amb mal peu quan ha sentenciat que després de l'1 d'octubre seguiran defensant el referèndum, quan ara mateix estan més a prop del boicot que no pas de la crida a la participació, ha concretat que en aquest referèndum "la cosa no és ser o no ser-hi" sinó que "caldrà una clarificació" per decidir si es participa activament en la votació.

Domènech, que ha recordat que el seu partit dóna suport a la mobilització, considera que la llei del Referèndum és "dubtosa jurídicament" i que hi ha "algunes coses que haurien de ser motiu de debat". En aquest sentit, ha recordat que durant aquests últims dos anys han defensat el referèndum, fet que alguns consideraven una "pantalla passada" tot i posar-lo a l'agenda de l'Estat, per concretar que "no ens sentim còmodes ara, perquè es planteja una proposta que en l'operativa serà com el 9N, la diferència serà la confrontació: serà un acte de reafirmació".

El líder dels comuns creu que el "problema" és del Govern, qui es va "comprometre" que faria la independència en 18 mesos i amb un full de ruta que exigeix "compromisos molt alts en poc temps". Malgrat que la comissió de Venècia i la legalitat internacional diu el contrari, Domènech defensa que caldria posar un mínim de participació en el referèndum de l'1-O, perquè així no decideixin només "tres" el futur del país.

El moment més crispat de l'entrevista ha arribat amb les preguntes de Pilar Rahola, qui ha provocat que el portaveu d'En Comú Podem al Congreso afirmes que els qui vénen de la "desobediència" saben perfectament que quan Rosa Parks va entrar a l'autobús "no va entrar i va dir "vostès han de fer això", va seure i va desafiar". Domènech denuncia que troba "increïble" que malgrat no formar part de l'espai de la "puta i la Ramoneta" ara "se'ns acusi de formar-hi part".

