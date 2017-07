10 jornades després El Periódico descobreix que el metro està en vaga

Última actualització Dilluns, 10 de juliol de 2017 15:30 h

El diari digital més subvencionat del país dedica un espai a la portada per primera vegada

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Ni una, ni dues, ni tres jornades de vaga han fet falta perquè el que va ser el diari més representatiu dels sectors progressistes del país dediqués un espai a la seva portada. En la desena convocatòria el diari d'Enric Hernández ha considerat com a noticiable una mobilització que fins ara ha estat invisible.

Notícies relacionades

La deriva del diari d'Enric Hernández en pro de l'unionisme i l'statu quo ha propiciat que el diari que hauria de representar les classes treballadores no hagi dedicat un espai destacat fins avui, que el metro de Barcelona està en vaga des de fa 10 setmanes. Per primera vegada, el diari dedica la seva portada de dilluns a la vaga de metro, un fet que ha molestat als sindicats que, com explicava en l 'entrevista de la setmana passada a Revista Mirall , Toni Edo, delegat del Comitè d’Empresa i secretari de comunicacions de la Confederació General del Treball, considera que és un "tema a part" després que el diari del Grup Zeta rebés una ajuda d'un milió d'euros en un concurs de publicitat de Transports Metropolitans de Barcelona: "El Periódico ha deixat de publicar coses de TMB, i quan ho fa, ho fa amb molt poc criteri. Les vagues els hi agradaria que es normalitzessin i desaparegués el problema sense fer res, però no es donarà la situació. Els problemes seguiran, i els partits polítics de l’ajuntament pressionaran perquè es resolgui. Si es normalitza és terrible".