CGT denuncia les mentides dels portaveus de l'Ajuntament amb la vaga de metro

Última actualització Dilluns, 10 de juliol de 2017 13:40 h

El nombre d’usuaris s’ha reduït un 26% a primera hora del matí

11 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L'associació denuncia l'ús intensiu de propaganda construïda amb metides, mitges veritats i pensaments amb la finalitat "d'estigmatitzar els treballadors". La desena jornada de vaga al metro de Barcelona ha comportat una reducció del nombre d'usuaris en un 26% a primera hora del matí.

El torn de matí del desè dilluns de vaga al metro de Barcelona ha finalitzat a les nou d'aquest matí sense incidències destacables. No obstant, TMB ha indicat que des de les 7.40h s'han hagut de fer regulacions de passatge a l'estació de la Sagrera a l'enllaç de la línia 1 amb la línia 5 per motius de seguretat i evitar aglomeracions a les andanes.

D'altra banda, al voltant de les set del matí la venda de bitllets a l'estació de Vallcarca de la línia 3 ha quedat fora de servei per actes vandàlics, segons la companyia. TMB ha puntualitzat que al llarg del dia es repararan les màquines de venda de bitllets que han quedat malmeses. La companyia també ha apuntat que s'han complert els serveis mínims del 40% durant les dues hores d'aturada i a partir de les nou els combois s'han anat incorporant de forma progressiva al servei. Segons els sindicats, la vaga ha tornat a tenir un seguiment d'entre el 90 i el 95%.

Durant les dues hores de vaga, el nombre d'usuaris al metro s'ha reduït un 26% respecte la mateixa franja en un dia normal. El següent torn serà de quatre a sis de la tarda, quan els trens funcionaran al 40%, i de dos quarts de nou del vespre a dos quarts d'onze de la nit, que ho faran al 20%.

Situació de bloqueig

Dijous passat, TMB va anunciar que ja no farà més propostes als treballadors de metro i reunirà la propera setmana el seu consell d'administració per abordar "nous escenaris" per acabar amb la situació de "bloqueig" que viu la negociació del conveni.

La Generalitat va proposar dimarts passat als sindicats i a la direcció del Metro de Barcelona que se sotmetessin a un arbitratge voluntari per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu de l'empresa. Però l'endemà el comitè d'empresa va rebutjar per unanimitat sotmetre’s a la decisió d’un tercer.

Les mentides dels portaveus

Segons el secretari d’Acció Social de la CGT de Catalunya, Òscar Murciano, els portaveus més significats com Mercedes Vidal, Gerardo Pisarello i Ada Colau han fet ús d’argumentaris que han anat incorporant continguts nous cada dues o tres setmanes amb idees repetides reiteradament. “Aquests argumentaris han fet servir tècniques de màrketing polític i una anàlisi esbiaixada de dades per construir un enfocament adequat per a la manipulació posterior”.





La mateixa CGT ja denunciava la setmana passada Entre algunes mentides, destaquen que l’Ajuntament no negocia amb bona fe ja que enmig del procés de negociació ha obert un procés de licitació de privatització del servei de vies per als propers 4 anys. També destaca en un escrit que els treballadors no cobren molt i que es publiquen les taules salarials de manera confusa barrejant plusos per treball nocturn i festius.La mateixa CGT ja denunciava la setmana passada en una entrevista a Revista Mirall que l'Ajuntament i Mercedes Vidal volen que el debat giri al voltant del tema ecònimic, qüestió que està resolta i no entra en la negociació. La situació està enquistada en la jubilació del 2019 i el nou model de torns que planteja l'empresa.

Cal recordar que cada dilluns que hi ha vaga al metro de Barcelona el sistema integrat de transport públic de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) té unes pèrdues econòmiques de 100.000 euros, segons un informe de l'ATM. Amb la desena vaga de dilluns, les pèrdues sumaran un milió d'euros.