Última actualització Dilluns, 10 de juliol de 2017 14:30 h

"Jo sempre he estat partidari de votar i de transmetre el teu dret". Així de clar es referia Pau Gasol al referèndum de l'1 d'octubre. L'esportista assegura que si finalment es fa el referèndum, hi participarà, ja que un ha de poder "votar i tenir una opinió davant una possible situació social que t'afecta a tu i a la teva família".

Aquesta posició ja és molt més clara ii definida que la dels comuns, que segueixen marejant la perdiu. És especialment transcendent tenint en compte que Gasol sempre s'ha mostrat reticent a mostrar qualsevol opinió política. Ell mateix que la seva opinió està molt condicionada per la seva vida.