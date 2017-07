Àngel Ros s'envolta de banderes espanyoles per assistir a l'acte militar de Talarn

Última actualització Dilluns, 10 de juliol de 2017 16:40 h

Hi ha volgut assistir com a espectador

L'Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, al Pallars Jussà, ha entregat els despatxos a 483 sergents de la promoció 42. En total, han rebut el certificat que els acredita com a sergents un total de 441 homes i 42 dones. L'acte d'entrega dels diplomes als sotsoficials ha estat presidit pel rei d'Espanya, Felip VI, que ha fet entrega de la condecoració al número 1 de la promoció. Entre els assistents a l'acte, però, s'hi ha deixat veure Àngel Ros amb la seva sòcia de govern, Angeles Ribes.

Què hi fa Àngel Ros com espectador?

L'acte militar, que s'ha realitzat a l'esplanada Joan Carles I a Talarn, el Pallars Jussà, a part del rei, ha comptat també amb la presència de la ministra de Defensa de l'estat espanyol, Maria Dolores de Cospedal, i del delegat del govern a Catalunya, Enric Millo. Però a les grades hi havia, tot cofoi i rodejat de banderes espanyoles, Àngel Ros, amb la seva sòcia de govern de Ciudadanos, Angeles Ribes. Cap dels dos ha fet cap acte protocolari i hi han assistit com a espectadors.

El paperot de Neus Munté

La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha hagut de compartir espai amb els clergues, militars i el monarca per fer l'entrega de despatxos i l'homenatge als soldats difunts. La consellera, però, ha aprofitat l'avinentesa per a fer un regal carregat de simbolisme a Felipe VI: li ha entregat una rèplica de l'espasa de Jaume I el Conqueridor.

La pluja li ha fet un favor a Munté, ja que per primera vegada en molts anys un ruixat ha fet acte de presència en la part final de l'esdeveniment que s'ha hagut d'acabar a corre-cuita.