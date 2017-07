Cop a l'empresariat unionista amb la venda de Pronovias a una empresa estrangera

mario barna barna

11 de juliol de 2017, 09.21 h

#5 Perquè un metge per fer un diagnòstic cobre més que un electriciste? Perquè un advocat pel seu servei cobre mès que un venedor del Corte Inglés? Hi ha preguntes que la contesta és òbvia.



Els polítics són triats per la ciutadania perquè els representi i els seus sous estan protocolitzats. En la NOVA REPÚBLICA ELS POLÍTICS hauran de tenir una professió paral·lela per després del mandat que només serà de 8 anys.

El que no és respectable és que es visqui de la política tota... Llegir més