'Crida per la Democràcia' aglutina la transversalitat més àmplia en favor del referèndum

Última actualització Dilluns, 10 de juliol de 2017 18:30 h

Comença la campanya amb totes les forces sobiranistes del país

15 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Òmnium Cultural presenta la campanya 'Crida per la Democràcia' exhibint el ventall de transversalitat sobiranista més ampli. Sense complexos, figures destacades de Guanyem Barcelona, PDeCAT, ERC i la CUP han acompanyat al president d'Òmnium, Jordi Cuixart i el director general de Mediapro, Jaume Roures, en la presentació de la campanya que mitjançant un documental sobre l'Operació Catalunya vol denunciar la impunitat de l'Estat.

L'acte de Crida Democràtica organitzat per Òmnium © Òmnium Comparteix Tweet

URL curta



Òmnium cultural passa a l'acció, i ho fa molt ben acompanyada. El director general de Mediapro, Jaume Roures, ha encetat les intervencions explicant que "és important" que es desenvolupi un marc de discussió sobre les maneres de fer de l'Estat, "expliquen que hi ha unes estructures paral·leles al Ministeri de l'Interior" que "no només" es dediquen a l'Operació Catalunya, sinó també a "fustigar enemics de negocis i protegir-se entre ells". Roures concreta amb els exemples de les converses destapades per Público on es parla sense embuts de canviar el fiscal anticorrupció o enviar un jutge a Londres "perquè no molesti", uns fets que demostra per al director de Mediapro, que hi ha unes estructures que tenen un paper determinant, "hi ha qui fa les lleis i se les salta", per sentenciar, "les lleis i allò que és legítim no sempre coincideix, hem de treure conclusions en el nostre dia a dia".

L'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha denunciat que sabent que tota l'Operació Catalunya que el va afectar de ple, amb informació falsa sobre compte a Suïssa, Camacho, Moragas i Fernández Días continuen als seus llocs, "sembla que no passi res, les dictadures fan aquestes coses".

Un dels moments més destacats de l'acte ha estat la intervenció de l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que a diferència d'Ada Colau, amb qui comparteix l'espai que rep el nom dels comuns per la seva candidatura, Guanyem Badalona, ha estat taxativa a l'hora d'afirmar que a Badalona "tenim l'obligació" de posar les institucions "al servei d'aquestes lluites". Sabater, que ja va anunciar la setmana passada que el municipi oferirà els espais locals per votar i ella exercirà el seu dret per votar en favor de la República catalana, considera que Catalunya està vivint una revolta "contra el règim del 78".

Joan Tardà, d'ERC, David Fernández, excap de llista de la CUP i Manuel Delgado, antropòleg militant del comunisme i lluitador antifranquista represaliat per l'Estat espanyol, han coincidit en la importància i la determinació del moment. Delgado, en aquest sentit, ha afirmat que "aquesta és una lluita, en definitiva, antifeixista perquè mai no han marxat. Una lluita per la llibertat".

Notícies relacionades