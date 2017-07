La Generalitat aconsegueix que els Mossos tinguin accés a la informació estatal i europea

Última actualització Dilluns, 10 de juliol de 2017 19:25 h

Puigdemont, Jané, Zoido i Millo s'han reunit amb la resta de càrrecs i cossos policials 8 anys després

La reunió de la Junta de Seguretat ha començat poc abans de les 5 de la tarda d'aquest dilluns al Palau de la Generalitat, vuit anys després de l'última. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha arribat a la seu del Govern acompanyat del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, amb uns minuts de retard respecte l'horari previst, i a l'entrada principal els esperava el conseller d'Interior, Jordi Jané. Han pujat cap a la Galeria Gòtica, on han estat rebuts pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que els ha saludat i s'han dirigit al saló on es fa la reunió amb la resta de càrrecs dels dos governs i cossos policials per tal d'avançar en la integració dels Mossos en els òrgans de coordinació.

Reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, encapçalada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido i altres autoritats © Laura Fíguls Comparteix Tweet

Etiquetes europol, generalitat, mossos, policia, zoido

Una reivindicació que arriba tard

Encara que sembli mentida, els Mossos no tenien accés a la informació estatal i europea dels altres cossos de seguretat. La Generalitat i el Govern han pactat aquest dilluns que els Mossos d'Esquadra puguin tenir accés a la informació policial i també als fòrums estatals policials de la lluita contra l'amenaça gihadista, entre d'altres.

S'acaba un greuge comparatiu

Aquest guany permetrà dues coses: per una banda, que la policia catalana podrà integrar-se al Centre d'intel·ligència contra el gihadisme i crim organitzat (Citco) i a les taules de coordinació i avaluació de l'amenaça gihadista i, per l'altra, es conformarà una comissió mixta per estudiar l'habilitació dels Mossos al sistema Siena d'Europol d'intercanvis d'informació policial europea.

