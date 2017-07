Última actualització Dilluns, 10 de juliol de 2017 20:30 h

Sorprenent tuit de la tertuliana sempre propera als de Colau

Gerard Sesé @gerardsese - Una llarg i profund debat es produïa avui a Twitter entre dos perfils d'usuaris d'esquerres però que defensaven posicions diferents sobre el referèndum del pròxim 1 d'octubre. La qüestió es basava en si és legítim desobeir per exercir el dret a vot i la fiabilitat del referèndum. Aquí hi intervenia Marc Bartomeu, actual secretari general de Podemos a la ciutat de Barcelona i que va treballar a Unió Democràtica, afirmant el següent:

"És que això no anava de desobeir, sinó de fer un referèndum efectiu, vinculant, vaja que servis per alguna cosa. I per això calen garanties". Així s'expressava el fill del president executiu de l'Euroleague Basketball. D'aquesta manera, el discurs dels comuns torna a escudar-se en "les garanties" per a boicotejar la votació.

Però de cop, de manera inesperada, ha interromput la conversa Gemma Galdón, que fou dirigent de Podemos a Catalunya, i ha dilapidat el discurs dels del partit lila a Espanya i el dels comuns a Catalunya (no del de Podemos a Catalunya de la mà de Dante Fachín, que sí que dóna suport al referèndum) i ha etzibat: "L'argument de les garanties és un tret al peu en tota regla. Davant manca arguments polítics, èmfasi en procediment. Absurd i contraproduent".

Doble punyalada, doncs, de Galdón als seus, per una banda accepta que l'argument de les garanties no és vàlid perquè destrossa moltes de les accions passades del món d'on prové Colau i companyia i, d'altra banda, accepta que el seu ex partit no té arguments reals per carregar-se el referèndum.





