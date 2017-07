Conesa reivindica el paper de la Diputació en un moment clau sobre el rol de les institucions en el referèndum

Última actualització Dimarts, 11 de juliol de 2017 05:00 h

La presidenta considera que "va servir de pista d'aterratge" en la recuperació de les institucions catalanes

1 ( 4 vots ) Carregant Carregant



L'exposició ‘Tarradellas. La legitimitat d’una doble presidència’, que es podrà visitar fins al 30 de novembre al vestíbul de Can Serra, seu de la Diputació, ha servit perquè l'actual presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, reivindiqués el paper de la DIBA per la recuperació de la Generalitat.

Inauguració exposició Tarradellas Can Serra © Comunicació Diputació de Barcelona Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes conesa, diputació, referèndum, referèndumconesa, tarrad, tarradellas

En l'aniversari dels 40 anys de la reunió que el president Tarradellas va mantenir amb el cap del govern espanyol, Adolfo Suárez, al Palau de la Moncloa, la Diputació ha iniciat l'exposició dedicada a l'expresident de la Generalitat en un moment clau a l'hora d'assegurar el paper que poden tenir les institucions públiques de cara al referèndum de l'1 d'octubre.

Per a Conesa, "els demòcrates seguim apel·lant a l'entesa, a la democràcia, a la construcció perquè el nostre país pugui ser de futur, d'oportunitats".'Tarradellas. La legitimitat d'una doble presidència' explica de quina manera i des de quins àmbits va construir-se la legitimitat del retorn de Josep Tarradellas, ara fa 40 anys, per posar en marxa la nova Generalitat i el llegat polític immediat que va suposar. Una revisió històrica que recorda com les lleis no són un impediment per fer front a nous reptes polítics que no recull l'actual legislació. L'obra posa en relleu que, per donar cobertura jurídica, orgànica, pressupostària i de funcionament, Tarradellas també va ser nomenat president de la Diputació de Barcelona.

Una exposició de legitimitat

L'exposició, que es podrà visitar al vestíbul de Can Serra (Rambla de Catalunya, 126) fins al 30 de novembre. L'exposició està oberta al públic de dilluns a dissabte de 10 del matí a 8 del vespre, està formada per cinc plafons retro il·luminats que repassen la trajectòria política des de la presidència a l'exili fins als referents que va tenir en aquell moment, passant per la construcció del retorn, l'assoliment d'un acord per la legalitat i la simbologia del moment. A la mostra també es projecta el documental 'Una certa manera de governar', que explica qui era i com governava Tarradellas, les seves relacions amb Madrid, la visió d'home d'Estat, sota la mirada de personalitats entrevistades: Carles Puigdemont, Mercè Conesa, Joan Josep Folchi, Josep Fornas, Montserrat Catalan, Francesc Martí, Josep M. Triginer, Ramon Espasa, Narcís Serra, Miquel Roca i Junyent i, Josep M. Bricall.

L'exposició també compta amb una cronologia sota el títol 'Dos anys i mig de doble presidència', que comença amb el nomenament de Josep Tarradellas com a president de la Diputació i de la Generalitat al setembre-octubre de 1977 i acaba amb la convocatòria d'eleccions de l'abril de 1980. El visitant també hi pot veure un collage que il·lustra la relació de la ciutadania i dels partits polítics amb el retorn de Tarradellas i, un vitrall amb objectes de l'època, com el passaport expedit per entrar a Espanya o la vara de presidents de la Diputació, entre d'altres.