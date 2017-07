La crisi de Podemos per l’1-O s'estén a Andalusia i Galícia

anònim Vilassar Vilassar

11 de juliol de 2017, 11.16 h

La gran por espaÑola es la de poder veure, després de la independència de Catalunya, la menjadora buida.

Aquest és el gran fantasma ePPaÑol que no deix dormir per les nits als polítics de la messeta.



GOOD BYE SPAIN !!!! HELLO CATALONIA !!!!