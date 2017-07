Última actualització Dimarts, 11 de juliol de 2017 11:50 h

Els socialistes plantegen unes propostes que es queden molt curtes

7 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Era el dia 19 de desembre de l'any 2013, quan en una sessió al Congrés dels diputats el diputat del PSOE, José Segura, va explicar públicament quina era la fórmula per acabar amb l'independentisme: "els nacionalistes només necessiten que el PP els hi donin quatre xocolatines".

© @ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes psc, psoe, referèndum

En aquella intervenció de Segura, el socialista feia aquesta crida als diputats de CiU al Congrés per "evitar que se'n vagin d'Espanya". El debat d'aleshores, només quatre dies abans de l'anunci de la data i la pregunta de la consulta del 9 de novembre, pot servir d'exemple per explicar la proposta que està traçant Pedro Sánchez i Miquel Iceta que a només dos mesos i mig del referèndum de l'1 d'octubre ha decidit no esperar més a una proposta de Mariano Rajoy per evitar la votació per tirar endavant una sèrie de mesures i iniciatives per donar resposta a la situació catalana.

El paquet que plantegen les dues direccions és una rèplica de les "quatre xocolatines" de Segura, ja que en primer lloc es mirarien de complir algunes de les 46 demandes d'inversió i finançament que va presentar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Moncloa l'abril del 2016 a més d'assegurar les competències en llengua, educació i polítiques socials. Competències que, tot i ser recollides per l'Estatut del 2006 han estat vulnerades constantment per l'Estat.