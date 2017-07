Colau admet que prioritza el partit al referèndum en el seu últim post a Facebook

Última actualització Dimarts, 11 de juliol de 2017 12:50 h

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha comentat a través d'un post al seu Facebook que el referèndum del pròxim dia 1 d'octubre "té tota la pinta de ser una consulta amb presses".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha alertat en una publicació al seu Facebook que el referèndum que es preveu celebrar el próxim 1 d'octubre sense aval del Govern pot ser "unilateral respecte a la meitat del poble que té dret a decidir", i admet que el seu partit ha fet un càlcul electoral a l'hora de posicionar-se esgrimint que el consens intern "és la defensa del referèndum", però, "però som un espai plural sobre les possibles respostes: tenim independentistes, federalistes, confederalistas ... i per a nosaltres/as aquesta pluralitat és una de les principals fortaleses del nostre espai, perquè ens acosta a la realitat plural del país. Cuidar aquesta pluralitat és un objectiu polític prioritari".

Superada per la polèmica sobre el posicionament de Catalunya en Comú davant la convocatòria del referèndum, Colau ha expressat la seva preocupació perquè l'1-O "té tota la pinta de ser una consulta feta amb presses".

"No comparteixo l'ara o mai. No comparteixo 'el vot de la teva vida' any rere any. I no ho comparteixo perquè crec que és enganyar la gent". L'alcaldessa ha defensat que, amb la informació que ha donat el Govern sobre la votació, no sembla que sigui un referèndum efectiu i amb garanties.

"El nostre consens intern és la defensa del referèndum, però som un espai plural: tenim independentistes, federalistes, confederalistes i per a nosaltres aquesta pluralitat és una de les principals fortaleses", ha argumentat.

La líder de CatComú ha dit que recolzarà l'1-O "encara que finalment sigui una mobilització" i que ho entendran com una acció contra el Govern del PP pel seu immobilisme davant del procés sobiranista català.

