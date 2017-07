Ciutadans es carrega la transparència de l'únic gran ajuntament on governa

Cal destacar però, que anys després dels aplaudiments de les fites aconseguides per Nozal, la Fiscalia Anticorrupció ha posat la mirada sobre ell per una sèrie de delictes.

Només han fet falta tres anys -l'ajuntament va canviar de color el 2015-, perquè Mijas hagi passat de l'excel·lent de Transparencia Internacional España que va aconseguir Ángel Nozal (PP) al suspès caient en 47,5 punts i situar-se com el segon gran ajuntament d'Espanya amb el menor nivell de transparència.

No ha fet falta més que un sol govern local important perquè Transparencia Internacional España hagi destacat la gestió del govern del municipi de Mijas en un dels seus rànquings més esperats . L'organisme ha avaluat el nivell de transparència dels 110 ajuntaments més grans del país, i només tres han suspes: Almeria (PP), Telde (Nueva Canarias) i... Mijas.

L'alcalde de Mijas (Andalusia), Juan Carlos Maldonado, polític de Ciutadans apostava per la transparència quan va encetar la seva legislatura. Mijas és l'èxit local més gran del partit d'Albert Rivera amb gairebé 100.000 habitants, ja que es tracta de la localitat més gran en importància de les que governen. Tant és així, que a Catalunya, lloc de naixement del partit, no governen en cap municipi.

