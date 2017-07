Un motiu més per abraçar el referèndum: El TSJC anul·la l'impost als pisos buits de Colau

Última actualització Dimarts, 11 de juliol de 2017 15:30 h

El tribunal considera que el consistori no té competències per regular aquesta qüestió

Ada Colau diu no tenir pressa per a fer el referèndum. Ho afirmava al seu Facebook ahir a la nit. Però, realment, motius no li falten. De fet, els comuns haurien de reflexionar si volen seguir formant part d'un Estat que els acaba de donar una altra raó per a marxar. El TSJC ha anul·lat la taxa de l'Ajuntament de Barcelona que grava els pisos buits en considerar que el consistori no té competències per regular aquesta qüestió.

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la taxa de l'Ajuntament de Barcelona que grava els pisos buits, aprovada el passat 30 de setembre del 2016 a través d'una modificació de les ordenances fiscals. La sentència, dictada el passat 30 de juny, resol un recurs interposat per la Asociación Española de Banca. El tribunal no estima aquesta taxa conforme al principi constitucional de reserva de llei tributària. Considera que l'Ajuntament no està habilitat legalment per crear-la d'acord amb les normes tributàries estatals reguladores de les hisendes locals, però a més recorda les competències exclusives en matèria d'habitatge per part de la Generalitat. El consistori té dret a interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

