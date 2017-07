Anglada ha estat jutjat avui per escriure i publicar coses com "filoetarra", "perroflauta", "cabrons", "amariconar-se com sempre", "porqueria" i "escòria", contra Arnau Camajoan i, algunes, a més, acompanyades amb una fotografia del menor d'edat. Tal com explica La Directa , fins i tot, va arribar a interpel·lar el Casal Tramuntana, vinculat a l'extrema dreta, amb el següent missatge: "Sempre és bo @Casaltramuntana seguir perroflautes com el fill d'en @jcomajoan @acomajoancara #PXP @OSONA", alhora que va identificar públicament la població on resideix el menor. Segons Arran, altres tuits enllacen perfils d'alba daurada o joventuts identitàries.

L'acusació particular li demana dos anys i mig de presó per un delicte contra la integritat moral i de coaccions, i un any, nou mesos i un dia per un delicte d'amenaces, així com 5.000 euros d'indemnització. Per altra banda, la fiscalia fa una petició de dos anys de presó, una inhabilitació especial i tres anys de prohibició de comunicació amb el jove. L'acusat encara és avui regidor de l'Ajuntament de Vic per Plataforma Vigatana.

Un grup de joves d'Arran Vic, s'han concentrat a les portes del jutjat per a donar suport a l'Arnau Camajoan.