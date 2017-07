El Govern crearà una oficina virtual per facilitar el retorn dels joves de l'estranger

Última actualització Dimarts, 11 de juliol de 2017 19:30 h

El recull de mesures inclou una xarxa d'intercanvi i contacte entre professionals catalans i empreses, un pla d'aterratge per projectes d'emprenedoria o l'acreditació de competències adquirides

La Generalitat posarà en marxa una plataforma per facilitar el retorn dels joves de l'estranger. "Una de les màximes prioritats del Govern en matèria de joventut és que l'emigració sigui una opció que els joves puguin prendre de forma lliure i voluntària, i no de manera forçada com, ha passat en l'actualitat", assegura la directora general de Joventut, Marta Vilalta.

La directora general de Joventut, Marta Vilalta, conjuntament amb la directora general de Relacions Exteriors, Marina Falcó

La Generalitat posarà en marxa després de l'estiu una oficina virtual per facilitar el retorn dels joves que han emigrat per motius laborals.

La directora general de Joventut, Marta Vilalta, conjuntament amb la directora general de Relacions Exteriors, Marina Falcó, han presentat aquest dimarts el recull de mesures que ha dissenyat el Govern per promoure el retorn dels joves catalans que han emigrat de Catalunya per motius laborals.

Passat l'estiu, l'Executiu català posarà en marxa l'Oficina Virtual del Retorn, una eina per tal d'oferir assesorament, atenció personalitzada i orientació laboral als joves a l'exterior que ho desitgin.

La nova oficina s'allotjarà al Portal MónCat , que és l'actual eina informativa de l'administració catalana de suport integral a la mobilitat.

Que marxar sigui una opció

A més a més, també s'implementarà com a mesura l'ampliació de la cartera de recursos dels joves inscrits al Registre de catalans a l'exterior, amb nous serveis, així com la creació i enviament de butlletins informatius específics per a joves per tal de mantenir el contacte i el vincle d'enquestes específiques per detectar les necessitats del col·lectiu.

En l'àmbit laboral, les mesures del Govern passen per l'establiment d'un procés de mediació que casi l'oferta laboral d'empreses catalanes amb professionals joves que són a l'exterior. S'identificaran els perfils d'aquests professionals que vulguin retornar a Catalunya i es treballarà per visibilitzar-los de cara a les empreses catalanes, a través del nou portal Feina Activa. I també es crearà una plataforma de suport al retorn vinculada a la xarxa social Linkedin per visibilitzar els perfils.

Segons ha indicat la directora general de Joventut, Marta Vilalta, "una de les màximes prioritats del Govern en matèria de joventut és que l'emigració sigui una opció que els joves puguin prendre de forma lliure i voluntària, i no de manera forçada com, ha passat en l'actualitat". Per aquest motiu, ha afegit, el recull de mesures del Govern presentades aquest matí se centren en "millorar i intensificar els processos d'acompanyament dels joves abans, durant i després de la seva emigració, perquè està demostrat que mantenir el vincle és una forma directa de facilitar el retorn".