El comunisme espanyol s'apropa al PP quan es parla de Catalunya

Última actualització Dimarts, 11 de juliol de 2017 20:30 h

Enxampat el líder de Izquierda Unida amb un doble discurs sobre el referèndum

Ja ho va dir Josep Pla al Quadern Gris: "no hi ha res més semblant a un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres". I és que ara li ha tocat el torn a treure's la careta al líder de Izquierda Unida, Albrto Garzón, que s'ha posicionat clarament en contra del referèndum i, a més, l'han enxampat amb el doble discurs sobre les consultes.

"Desde IU somos claros y contundentes: el referéndum del 1O no soluciona el problema y por tanto no se puede apoyar" @agarzon #rdpGarzón pic.twitter.com/Zt7xQA2Pqp — Izquierda Unida (@iunida) 10 de juliol de 2017

Es legítimo querer dejarnos aquí con borbones y bárcenas e ir de mano de los pujoles. Como lo es creer que eso no resuelve problema alguno. — Alberto Garzón (@agarzon) 10 de juliol de 2017

Los que se llenan la boca con la palabra democracia están indignadísimos con que haya un referéndum en Grecia. Ahá. Farsantes. — Alberto Garzón (@agarzon) 27 de juny de 2015

S'ha fet viral a la xarxa el tuit que va fer Alberto Garzón, ara dins de la coalició Unidos Podemos, que defensava a ultrança el referèndum que en una setmana, de pressa i corrents, va convocar Alexis Tsipras a Grècia el 2015 i que, a més, després no va tenir cap efecte vinculant: "Los que se llenan la boca con la palabra democracia están indignadísimos con que haya un referéndum en Cataluña. Ahá. Farsantes". Però aquest mateix argument no és vàlid per Catalunya.Ara, respecte al referèndum català no només s'hi ha oposat sinó que, a més, ha usat el discurs més ranci amb reminiscències al PP i Ciudadanos, fins i tot invocant als Pujol, si cal. Una demostració que, fins i tot la dreta més progressista sap que perd vots si té un bon gest amb Catalunya. Garzón ha arribat a dir: