Carles Puigdemont ha recordat a Arrimadas que el seu partit té un pacte amb el PP de Rajoy a Madrid i que recentment s'ha desmembrat a les Corts Valencianes després que el qui fins fa un mes era el seu portaveu hagi dit fàstics del partit. Puigdemont ha llegit textualment com defineixen Ciudadanos els seus propis membres al País Valencià: "discriminar els valencians, no toleren les discrepàncies, amb una concentració d'ultradreta, que han patit assetjament, amb pràctiques mafioses a l'estil de la Gestapo, amb gravacions".

