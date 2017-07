L'últim desig de Santamaría perquè el Govern no tiri endavant el referèndum

Última actualització Dimecres, 12 de juliol de 2017 13:50 h

La vicepresidenta del Gobierno acusa ara al Govern de "no estar convençut" amb el referèndum

La vicepresidència del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ja no sap què fer perquè el referèndum no tiri endavant. Així, ara considera que el Govern hauria de "reflexionar".

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en una imatge d'arxiu

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ja no sap què fer. Ara, considera que el Govern comença "a no estar convençut" amb el referèndum "il·legal" i "decisiu" que té previst celebrar el pròxim 1 d'octubre i ha instat als integrants a "reflexionar".



D'aquesta manera contestava pels passadissos del Congrés a la decisió del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, de rebutjar la coordinació del referèndum que li ha ofert el president, Carles Puigdemont, segons publica El País.



"Molt per construir" i "molt per fer"



"Ells mateixos, dins, comencen a no estar convençuts d'aquest referèndum, potser el millor que podrien fer és reflexionar, donarien molta tranquil·litat a la societat catalana".



"Hi ha molt per construir" i "molt per fer", ha assegurat. "Amb aquest referèndum il·legal i divisiu amb el primer que s'acabarà és amb el Govern de la Generalitat".



Els fets passen per sobre



Malgrat l'intent de la vicepresidenta per dibuixar dubtes sobre la determinació del Govern per posar les urnes l'1 d'octubre, la realitat és que la fermesa dels fets passen per sobre de les paraules de Santamaría. Així es pot veure en la destitució de l'exconseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, qui va perdre la confiança del president per sostenir que potser no es podrien posar les urnes, en la lectura i presentació de la Llei del Referèndum feta per Junts pel Sí i la CUP i en l'acte Garanties.cat on el govern de la Generalitat i els diputats independentistes van presentar el portal web on s'expliquen les garanties del procés electoral que permetrà als ciutadans de Catalunya decidir el futur polític del seu país.

