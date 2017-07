[Vídeo] La carrera pública de Colau va començar amb una clamorosa mentida

Última actualització Dimecres, 12 de juliol de 2017 12:50 h

Jaume Barbarà va iniciar el seu programa presentant els seus convidats i va definir la professió d'Ada Colau com "d'advocada" . I ho va fer, a més a més, amb la comú de cos present allà davant. De fet, hi ha un contraplà d'ella escoltant just després que es digui que és advocada i calla maquiavèl·licament. Tan tranquil·la, exposa uns gràfics com si fos una advocada experta en habitatge quan només era portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. A més, durant el programa hi apareixen uns subtítols que la defineixen com a "jurista".