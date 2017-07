[Vídeo] El repàs de Puigdemont a Iceta amb l'Estatut i l'aprovació per lectura única

Última actualització Dimecres, 12 de juliol de 2017 14:50 h

Recorda que el text votat pels catalans va ser retallat pel Tribunal Constitucional

L'única carta que li queda al socialisme català i espanyol és la de recuperar l'Estatut original i millorar el finançament, unes propostes que sempre han estat sobre la taula, sobretot quan Zapatero ocupava la Moncloa i Maragall i Montilla a la Generalitat, període on es va constatar la bel·ligerància de l'Estat contra Catalunya.

El fet que el Parlament pugui aprovar la Llei del Referèndum per lectura única ha posat molt nerviós al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha recordat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que l'aprovació d'un text d'aquestes característiques no té el suport de dos terços dels diputats de la cambra catalana. En aquest sentit, Puigdemont li ha recordat que "no van servir per a res" els dos terços dels diputats catalans que van aprovar l'Estatut: "el Tribunal Constitucional va tenir suficient amb una minoria de diputats per carregar-se aquests dos terços".

Iceta, que s'hi ha tornat acusant el Govern de voler "saltar-se l'Estatut d'Autonomia de Catalunya trepitjant els drets de l'oposició", ha reblat al president que amb aquest procediment "està tot dit", per cloure amb una petició: "no situïn les institucions catalanes fora de l'Estat de dret". En el torn de rèplica, Puigdemont no ha volgut defugir la qüestió titllant de "fals" que el Govern s'hagi saltat l'Estat i no li han fet cas als ciutadans: "aquest Estatut no és el que van votar els ciutadans de Catalunya, i ho va dir el president d'una comunitat autònoma del seu partit que va reconèixer, i l'honra, que som l'única autonomia que se li aplica estatut que no ha votat el seu poble. Si parlem de qui ha vulnerat el que els ciutadans ha votat és el TC amb un seguit de recursos"

Defensa de l'aprovació per lectura única

Puigdemont ha desmentit que l'aprovació per lectura única sigui un procediment en contra dels drets de l'oposició: "espero qUE no pensi que el Parlament de Catalunya té menys drets que el Parlament espanyol per tramitar qüestions, vull recordar que mitjançant la lectura única el Congreso va reformar el Tribunal Constitucional i ha fet el canvi del cap de l'Estat". Un procés, el de la reforma del TC, que es va tramitar per via d'urgència i en lectura única sense debat en comissió per donar la capacitat de suspendre els càrrecs públics que no apliquin les resolucions de la institució.

