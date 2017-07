Els Comuns del Masnou passen de Colau i donaran suport a l'1-O

Última actualització Dijous, 13 de juliol de 2017 05:00 h

Els Comuns del Masnou han publicat a través del seu perfil oficial de Twitter un dur comunicat contra la direcció de Catalunya en Comú. Expliquen per què donaran suport de manera desacomplexada i decidida al referèndum de l'1 d'octubre: "cal posar en valor i no limitar la posició dels Comuns al que decideixi la coordinadora d'una de les organitzacions"

Lliçó a Colau i Domènech

Així mateix es declaren insubmisos: "rebutgem de forma clara els arguments de tipus legal amb què part de CatComú s'oposa al referèndum". És llavors quan la seva argumentació es converteix en una lliçó de coherència cap a Colau i Domènech: "la història ens ensenya que la legalitat s'ha oposat sempre a la transformació social mentre que els actes més reaccionaris sovint es fan d'acord a la Ilei i amb totes les garanties democràtiques"

És compatible ser d'esquerres i donar suport a un referèndum on participa el PDeCAT

Des dels Comuns del Masnou creuen "compatible i necessari combinar el suport a la participació en el referèndum amb iniciar totes les accions de mobilització política i ciutadana possibles per enderrocar el govern neoliberal de Junts Pel Sí a la Generalitat". És per això que criden a la participació "com a eina d'empoderament ciutadà i com a acte de desobediència".