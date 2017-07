Última actualització Dimecres, 12 de juliol de 2017 15:50 h

El President defensa el cessament de Baiget: "Ho tornaré a fer en aquesta legislatura si és necessari"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no entén les crítiques "hiperventilades" de l'oposició amb el cessament de l'exconseller Baiget i assegura que per a ell, la confiança sempre ha estat una condició important.

El cap de l'executiu ha obert la porta aquest dimecres a fer nous canvis al Govern per tal d'afrontar el referèndum del pròxim 1 d'octubre.



Ho ha explicat al ple del Parlament, on ha comparegut a petició pròpia per explicar la remodelació del seu Govern després que hagin cessat a Baiget la setmana passada per una "pèrdua de confiança", després que l'exconseller expressés els seus dubtes sobre l'organització de l'1-O.



Primer, confiança



Puigdemont ha afegit que la confiança sempre ha estat per a ell una condició molt important, que ara s'ha tornat extremadament indispensable.



El President també ha subratllat que "ho tornaré a fer en el futur en la legislatura actual si fos necessari", tot i que ha afegit que ara mateix no ho és. Puigdemont ha recordat que "té el dret de nomenar i cessar als membres del Govern" que consideri oportuns i per això ha demanat desdramatitzar la reestructuració.



Puigdemont que ha recordat que hi ha hagut altres canvis en altres governs de diferents colors, no comprèn les crítiques "hiperventilades" de l'oposició.