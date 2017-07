El PSC vota a favor d'una futura estructura d'Estat

El Parlament ha aprovat aquest dimecres el projecte de la llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (ASC). El projecte de llei, que ha arribat al ple després d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries a petició de Cs, defensa que aquesta Agència té per funcions planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya i minimitzar els danys i el temps de recuperació davant d'un cas. El projecte de llei ha tirat endavant en la votació final a l'hemicicle amb els vots a favor de JxSí, PSC i CSQP; el vot en contra de Cs, i l'abstenció del PPC i la CUP. L'única esmena que s'ha aprovat és una de JxSí sobre la capacitat de l'Agència per investigar i analitzar els ciberincidients i ciberatacs, precisament sobre el punt que Garanties va considerar contrari a l'Estatut i a la Constitució. JxSí s'ha quedat sol tirant endavant el text alternatiu -parla ara d'investigar els ciberatacs "tecnològicament"- gràcies a l'abstenció del PSC i de CSQP, i el vot en contra de Cs, PPC i la CUP. El debat polític s'ha centrat, en part, sobre si la llei facilita l'impuls d'un "CNI català", cosa que JxSí i el PSC han negat.

Dins el full de ruta que marca el ritme de la construcció de les estructures d'Estat hi ha la creació de l'Agència de Ciberseguretat que és l'avantsala dels futurs serveis d'intel·ligència que protegiran les dades de les persones, empreses, entitats i institucions públiques del país. El Parlament ha aprovat aquest dimecres el projecte de la llei de creació de l'ASC. El text final permet que el nou ens pugui "investigar i analitzar tecnològicament" els ciberincidents i ciberatacs.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal