El Gobierno tem no poder controlar l'escenari post referèndum

L'Executiu de Rajoy assegura que estan obligats a contemplar "tots els escenaris"

Madrid ja no sap què fer per tenir sota control al Govern i impedir el referèndum. Ara, fins al pròxim dia 7 d'agost, estaran intranquils esperant la decisió final de Puigdemont.

El Gobierno té por del possible escenari que es pugui dibuixar el pròxim 1-O. La preocupació principal rau al voltant d'unes eleccions autonòmiques legals i un referèndum il·legal d'independència apadrinat només pels partits sobiranistes, segons recull Vozpópuli.



Fonts del PP asseguren a aquest mitjà que estan obligats a contemplar "tots els escenaris" i que dins la seva llista també hi figura aquest. El fet que Carles Puigdemont reiteri que hi haurà consulta sí o sí, i la seva determinació d'enfrontar-se fins i tot al seu partit, porta a Mariano Rajoy i als seus a sospitar que el recurs de la legalitat no serà suficient per frenar l'independentisme.



Així, des del PP estaran encara nerviosos fins al pròxim 7 d'agost, últim dia -les eleccions es convoquen amb 54 dies d'antelació- perquè Puigdemont dissolgui el Parlament. Una vegada hagi vençut aquest termini, el repte de l'Estat "només" serà el d'aturar el referèndum.

