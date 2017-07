Junqueras dilapida el discurs unionista i comprarà les urnes juntament amb Romeva

Última actualització Dimecres, 12 de juliol de 2017 18:00 h

El Consell Executiu autoritzarà dimarts els departaments de Vicepresidència i Exteriors perquè faci formalment l’operació

ACN Barcelona .- El departament de la Vicepresidència que encapçala Oriol Junqueras i el d’Exteriors que lidera Raül Romeva assumiran la competència de la compra de les urnes que hauran de servir per al referèndum de l’1 d’octubre. Fonts del Govern de la Generalitat han explicat que el proper dimarts el vicepresident i el conseller d’Exteriors demanaran que de manera oficial se’ls autoritzi per assumir aquesta competència, actualment en mans de Governació, i el Consell Executiu acceptarà amb un acord de Govern que sigui així. Aquest moviment farà que la gestió de la compra d’urnes es gestioni i es lideri formalment entre els departaments de Junqueras i Romeva, però a hores d’ara està per determinar qui efectuarà l’operació de compra concreta.

El Consell Executiu de dimarts vinent assumirà en conjunt la decisió d’encarregar a Vicepresidència i Exteriors la compra d’urnes. Amb aquest acord de Govern, l’executiu col·legia d’alguna manera la decisió d’adquirir-les per fer-les servir al referèndum de l’1-O. Formalment, però, l’operació estarà en mans de Romeva i Junqueras, que van rebre al setembre de 2016 l’encàrrec compartit d’organitzar el referèndum sota la coordinació del vicepresident.

La decisió, donada a conèixer aquest dimecres per fonts de l’executiu, arriba just després de conèixer’s que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, preveu concentrar les funcions per executar l'1-O en un sol conseller abans de l'agost i que apunta directament al president per reforçar el seu paper de coordinador del referèndum. A més, amb l’autorització a Exteriors i Vicepresidència perquè comprin les urnes, el Departament de Governació que encapçala Meritxell Borràs quedarà alliberat d’aquesta competència, que li ha costat, de moment, l’obertura d’un procediment d’investigació a la consellera i a qui fos secretari general, Francesc Esteve, per engegar el procés d’homologació d’empreses a les que adquirir les urnes.

El que fins ara no ha quedat clar, però, és qui executarà directament la compra i qui estamparà la signatura en l’ordre executiva de l’adquisició. De moment, però, seran Romeva i Junqueras, i no Borràs, qui gestioni el procés de compra.

