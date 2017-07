Un llibre destapa que Juan Carlos I va arribar a tenir 10 amants a la vegada

Claravalls Claravalls Claravalls

12 de juliol de 2017, 20.59 h

Als catalans/es tot el referent als borbones ens la sua i ens la bufa.Son els únics que després d'un genodici no han estat condemnat per cap tribunal.Vergonya em faria de ser español.Catalunya no te rei i ens importa una merda la monarquia-dictatorial franquista.Ppsoecspodemos són els fills de l'assassí Franco.Miserables,impresentables,amargats,reprimits,primitius que us bonbim.

Catalunya no és ni serà mai España.,||*||

Visca La República de Catalunya.||*||