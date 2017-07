[Vídeo] El referèndum fa trempar, fins i tot, a Nacho Vidal

Després que Nacho Vidal comencés a renegar de la política, Pilar Rahola l'ha tallat en sec i li ha preguntat: "votaràs al referèndum de l'1 d'octubre" i l'actor porno ha contestat amb un mig somriure: "jo crec que tothom té el dret de triar on vol estar, m'entens?". Amb aquesta resposta, es feia entendre que possiblement votarà i, el que sí que demostrava, és que secundava i donava suport a la convocatòria, lluny de posicions pròximes al boicot. La resposta ha provocat que Rahola hagi acabat fent un petó a l'actor.

