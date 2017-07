[Vídeo] Crits i tensió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors de TMB en la comissió de Mobilitat

Última actualització Dijous, 13 de juliol de 2017 10:30 h

El consistori va reprovar la gestió de Mercedes Vidal, increpada per reduir el problema a una qüestió econòmica

Sessió molt tensa en la comissió d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona que va reprovar la gestió de la regidora de Mobilitat i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona Mercedes Vidal. Membres del sindicat CGT Metro van aprofitar la invitació de la líder de la CUP-Capgirem Barcelona per increpar directament contra Vidal, qui va arribar al consistori en taxi.

Un treballador del metro de Barcelona © Captura de pantalla de beteve Comparteix Tweet

L'oposició en bloc va reprovar la regidora i presidenta de TMB amb els vots de PDeCAT, C's, PP, ERC i la CUP en una jornada carregada de tensió, amb membres de CGT denunciant que l'ajuntament insisteixi que l'enquistament de la negociació rau en un problema econòmic, informació desmentida per Toni Edo, delegat del Comitè d’Empresa i secretari de comunicacions de la Confederació General del Treball, a Revista Mirall , que denunciava que “a la direcció de TMB, amb Vidal, els interessa que el debat giri al voltant del tema econòmic, però aquí no hi ha cap mena de problema”.Durant la comissió, els treballadors del Metro van alçar la veu per denunciar, de nou, que el problema rau en les condicions laborals i no en els salaris, "no vull diners, vull 700 companys que estan al 75% cobrant 900€" i reblar "els calers te'ls regalo, no el vull per a res, te'ls regalo i te'ls poses en un sac per pagar-li el taxi".