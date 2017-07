Podemos fa seva l'ambigüitat de CatComú amb l'1-O

Última actualització Dijous, 13 de juliol de 2017 11:30 h

"Facilitar mobilitzacions polítiques" però sense posar "en risc als funcionaris de l'Ajuntament" de Barcelona

Des de Podemos ja no s'amaguen de les discrepàncies internes vers el referèndum. Avui li ha tocat el torn a la portaveu adjunta del partit de Pablo Iglesias al Congrés, Ione Belarra, qui ha assegurat donar suport a les paraules de Colau i demana "facilitar mobilitzacions polítiques".

Belarra considera que cal "facilitar les mobilitzacions polítiques" per a la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, però "no pot posar per posar en risc als funcionaris de l'ajuntament". Un discurs on la portaveu adjunta de Podemos al Congrés, defensava la decisió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui encara no ha determinat si farà una crida clara a la particiapció.

La dirigent ha reiterat en una entrevista a RNE que la posició de Podemos és "clara i comuna", tot i que ha admès que existeixen "matisos" dins de Podem sobre la posició respecte al procés independentista.

La diputada ha defensat, de fet, que la solució al problema a Catalunya "passa necessàriament per un referèndum amb garanties" on hi hagi un pacte "per les dues bandes".

