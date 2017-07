Última actualització Dijous, 13 de juliol de 2017 12:50 h

L'exconsellera no comparteix les paraules de Baiget i es mostra "tranquil·la" per la situació que viu

Irene Rigau, juntament amb Mas i Ortega i Homs, és una de les veus més autoritzades per parlar sobre la convocatòria i els riscos que comporta tirar endavant el repte del referèndum. Sentenciada, però no condemnada, a una inhabilitació d'un any i sis mesos, l'exconsellera d'Ensenyament s'ha mostrat "tranquil·la" per la petició del Tribunal de Comptes de fer front al pagament de 5 milions d'euros per malversació de fons públics que haurà de pagar, juntament amb Mas i Ortega, mitjançant el patrimoni, la nòmina i la pensió.

L'exconsellera d'Ensenyament, en aquest sentit, ha manifestat "no compartir" els dubtes de l'exconseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, tot i que les entén, perquè "això és dur, però el que anem a fer és molt gros". Rigau, que ha insistit en què està tranquil·la, ha matisat que això no vol dir que "no estigui preocupada, impactada o conscient de les conseqüències", perquè, segueix, "quan vam prendre la decisió que vam prendre ho vam fer amb molta il·lusió i passió important. I ens continua acompanyant. I tens la sensació d'haver fet el que tocava. Ara, també li dic que quan ets conscient del que està fent el govern central, l'impacte és dur. Però un cop ho has assumit, et queda una tranquil·litat important".

