Última actualització Dijous, 13 de juliol de 2017 15:00 h

Malgrat la bona relació entre els dos països, l'Executiu britànic ressalta en un comunicat que les postures dels dos països no coincideixen en aquest punt

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Tot i gaudir d'una "relació sòlida", des del Regne Unit assenyalen en un comunicat que no coincideixen amb Espanya pel que fa a Gibraltar. "Gibraltar és un assumpte en el qual no coincidim, la nostra posició és clara, la sobirania de Gibraltar no està en discussió".

El Rei Felip IV i la Reina Isabel II durant la seva visita al Regne Unit © Twitter @CasaReal Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Espanya, gibraltar, monarquia, Regne Unit

El Regne Unit ha recordat aquest dijous que la sobirania de Gibraltar no està en discussió i que els gibraltarenys han expressat reiteradament que "desitgen seguir sota sobirania britànica".



L'Executiu britànic s'ha expressat així, a través d'un comunicat, després del discurs del Rei Felip VI al Parlament britànic on apostava pel diàleg entre governs per trobar una solució acceptable per ambdues parts, en el marc de la seva vista de tres dies al país.



Tot i gaudir d'una "relació sòlida" el comunicat assegura que amb Gibraltar hi ha discrepàncies: "Gibraltar és un assumpte en el qual no coincidim, la nostra posició és clara, la sobirania de Gibraltar no està en discussió. La seva gent ha expressat repetidament el seu desig de romandre sota sobirania britànica i ho respectarem".



'Brexit'



"En la nostra sortida de la UE estem compromesos a treballar amb els nostres socis per garantir un acord que funcioni pel Regne Unit i la UE i els seus membres, incloent-hi Espanya. Aquest acord també ha de servir per a Gibraltar", conclou.